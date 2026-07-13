По просьбам жителей в Хабаровском крае отремонтируют подъезд к поселку Гатка

Для жителей Гатки эта дорога имеет особое значение. Она обеспечивает транспортную доступность поселка, по ней осуществляется доставка товаров, а также проезд к окружному центру, медицинским и социальным учреждениям. Благодаря национальному проекту дорога станет безопаснее и комфортнее для всех участников движения.