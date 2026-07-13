По просьбам жителей в Хабаровском крае отремонтируют подъезд к поселку Гатка

В Советско-Гаванском округе продолжается ремонт подъездной дороги к поселку Гатка по президентскому национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Это основная автомобильная дорога, связывающая населенный пункт с окружным центром и транспортными маршрутами Хабаровского края, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.
«Подъезд к поселку Гатка включен в “Атлас 27” — перечень проблемных объектов региона, сформированный по поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина», — говорится в сообщении.
В настоящее время осуществляется процесс укладки выравнивающего асфальтобетонного слоя автомобильной дороги. Данное основание усиливает прочность и устойчивость сооружения. Особое внимание уделяется соблюдению технологических регламентов и стандартов, что является необходимым условием для достижения высокого качества выполняемых работ. На текущий момент степень готовности объекта составляет 30%.
«На участке задействована современная техника и квалифицированные специалисты. Используются качественные материалы, соответствующие требованиям ГОСТ. Контроль качества проводится на каждом этапе, включая входной контроль материалов, операционный контроль выполнения работ и приемочный контроль готового объекта», — отметил начальник Управления КГКУ «Хабаровскуправтодор» Евгений Паламарчук.
Всего в этом году будет обновлено 6 километров дороги — с 0 по 6 км. Проектом предусмотрена ликвидация пучинистых участков, устройство основания дорожной одежды, укладка асфальтобетонного покрытия, монтаж водопропускных труб, установка новых дорожных знаков и сигнальных столбиков, а также нанесение горизонтальной разметки со световозвращающими элементами.
Для жителей Гатки эта дорога имеет особое значение. Она обеспечивает транспортную доступность поселка, по ней осуществляется доставка товаров, а также проезд к окружному центру, медицинским и социальным учреждениям. Благодаря национальному проекту дорога станет безопаснее и комфортнее для всех участников движения.
Напомним, в 2026 году благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в Хабаровском крае планируется привести в нормативное состояние более 140 километров региональных дорог и улично-дорожной сети.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что всего в Советской Гавани будет обновлено 13 объектов общей длиной более 9 километров.