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В Красноярскую краевую больницу поступили пять долгожителей старше 100 лет

Возрастным пациентам Красноярской краевой больницы уделяют особое внимание.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярскую краевую больницу с начала 2026 года поступили пять долгожителей — возраст пациентов перевалил за 100 лет. Каждый из них удивителен своим запасом прочности и жизнелюбия. Врачей поразило, что они непросто в ясном сознании, но бодры духом, самостоятельно общаются с докторами и удивляют позитивным мышлением.

Поступали они по экстренным показаниям, с острыми состояниями. К счастью, всем им удалось помочь вовремя и качественно, оказав необходимую медицинскую помощь.

Заведующий стационарным отделением скорой медицинской помощи больницы Андрей Газенкампф рассказал, что такая категория пациентов требует особого внимания. Еще в приемном отделении ими занимаются вне очереди, помня о том, что в силу возраста каждая минута для них имеет ценность.

Их называют «хрупкие пациенты», в том числе потому что требуют особое душевное сопровождение со стороны медперсонала.