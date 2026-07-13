В Красноярскую краевую больницу поступили пять долгожителей старше 100 лет

В Красноярскую краевую больницу с начала 2026 года поступили пять долгожителей — возраст пациентов перевалил за 100 лет. Каждый из них удивителен своим запасом прочности и жизнелюбия. Врачей поразило, что они непросто в ясном сознании, но бодры духом, самостоятельно общаются с докторами и удивляют позитивным мышлением.