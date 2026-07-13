В Конгрессе США предложили принять санкции против России в память о Грэме*

Сенаторы от Демократической партии США выступили с предложением принять законопроект умершего сенатора Линдси Грэма* об ужесточении санкций против России. Об этом сообщила конгрессвумен Джинн Шахин.
«Не может быть более достойного памятника Линдси*, его наследию и тем делам, за которые он боролся, чем принятие этого закона и воплощение его давней мечты о независимой и безопасной Украине», — написала Шахин в социальной сети X.
Напомним, Грэм* умер в возрасте 71 года сразу после поездки в Киев. Причиной смерти сенатора США могло стать расслоение аорты на фоне артериосклеротического сердечно-сосудистого заболевания.
Как писал KP.RU, коллеги Грэма* утверждают, что за день до смерти он чувствовал себя прекрасно. Сенатора с болями доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти. После внезапной смерти политика к делу подключилось ФБР.
*- лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов на территории РФ.