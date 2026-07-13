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Два мотоцикла отправили на спецстоянку после рейда под Красноярском

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сотрудники красноярского полка ДПС проверили более 60 транспортных средств в поселках Манский и Усть-Мана, а также в Дивногорске.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сотрудники красноярского полка ДПС проверили более 60 транспортных средств в поселках Манский и Усть-Мана, а также в Дивногорске.

По итогам рейда инспекторы составили свыше 20 административных материалов за нарушения ПДД.

Особое внимание уделили мотоциклистам. К ответственности привлекли девять водителей мототехники, двое из которых управляли транспортом без водительских удостоверений. Их мотоциклы изъяли и поместили на спецстоянку.

В Госавтоинспекции сообщили, что такие рейды продолжатся в течение всего лета.