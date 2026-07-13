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Россиянам рассказали о вреде утреннего кофе

Это может вызвать дрожь в руках и нервозность.

Источник: Клопс.ru

Утренний кофе натощак может привести к дрожи в руках, ускорению сердцебиения и легкой нервозности. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на кардиолога Наталью Васюкову.

«Кофеин достигает пика в крови через 30−60 минут после чашки и на время повышает частоту сердечных сокращений и артериальное давление. Выпитый на голодный желудок, он всасывается быстрее, и эффект ощущается сильнее», — отметила врач.

Она отметила, что сразу после подъема в крови поднимается кортизол — гормон, который отвечает за утреннюю бодрость и готовность к нагрузке. Его пик приходится на первые 30−45 минут после пробуждения. В это время организм и без кофе держит высокий тонус, поэтому кофеин поверх собственного гормонального подъема почти не добавляет бодрости и работает просто так.

«Кофе — нормальная часть дня, если относиться к нему с умом. Дайте себе проснуться, не пейте его натощак сразу после будильника, держитесь в пределах трех-четырех чашек и по возможности без сахара. Если же даже одна чашка стабильно заканчивается сердцебиением и дрожью, стоит показаться кардиологу и проверить ритм», — сообщила Наталья Васюкова.

Эксперт объяснил, зачем в Италии пьют воду перед кофе.