Россиянам рассказали о вреде утреннего кофе

Она отметила, что сразу после подъема в крови поднимается кортизол — гормон, который отвечает за утреннюю бодрость и готовность к нагрузке. Его пик приходится на первые 30−45 минут после пробуждения. В это время организм и без кофе держит высокий тонус, поэтому кофеин поверх собственного гормонального подъема почти не добавляет бодрости и работает просто так.