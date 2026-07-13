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Во Владивостоке мужчина напугал прохожих и детей

Полиция проводит проверку.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке полиция начала доследственную проверку после инцидента в Ленинском районе. Мужчина устроил скандал во дворе жилого дома на улице Шилкинской. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

О пугающем поведении дебошира в дежурную часть сообщил один из очевидцев. По словам местного жителя, неизвестный мужчина находился в совершенно неадекватном состоянии: он громко кричал на всю улицу и оскорблял прохожих, среди которых были маленькие дети. Вскоре подобные жалобы начали поступать и от других людей.

«Личность гражданина, нарушавшего общественный порядок, установлена. По данному факту проводится доследственная проверка», — рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Полицейские продолжают выяснять детали произошедшего конфликта на улице Шилкинской.