Во Владивостоке мужчина напугал прохожих и детей

О пугающем поведении дебошира в дежурную часть сообщил один из очевидцев. По словам местного жителя, неизвестный мужчина находился в совершенно неадекватном состоянии: он громко кричал на всю улицу и оскорблял прохожих, среди которых были маленькие дети. Вскоре подобные жалобы начали поступать и от других людей.