Во Владивостоке мужчина напугал прохожих и детей

Во Владивостоке полиция начала доследственную проверку после инцидента в Ленинском районе. Мужчина устроил скандал во дворе жилого дома на улице Шилкинской. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
О пугающем поведении дебошира в дежурную часть сообщил один из очевидцев. По словам местного жителя, неизвестный мужчина находился в совершенно неадекватном состоянии: он громко кричал на всю улицу и оскорблял прохожих, среди которых были маленькие дети. Вскоре подобные жалобы начали поступать и от других людей.
«Личность гражданина, нарушавшего общественный порядок, установлена. По данному факту проводится доследственная проверка», — рассказали в УМВД России по Приморскому краю.
Полицейские продолжают выяснять детали произошедшего конфликта на улице Шилкинской.