Белорусы могут сами собрать крыжовник, смородину, вишню и черешню по цене от 6 рублей за кило под Минском

С 13 по 17 июля с 09.00 до 15.00 можно самостоятельно собрать ягоды красной и черной смородины, а еще крыжовника на плантациях Института плодоводства (агрогородок Самохваловичи). Предварительная запись не понадобится, однако с собой нужно будет взять тару.