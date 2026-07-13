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Белорусы могут сами собрать крыжовник, смородину, вишню и черешню по цене от 6 рублей за кило под Минском

Белорусам предложили самосбор ягод под Минском по цене от шести рублей за кг.

Источник: Комсомольская правда

Белорусы могут сами собрать крыжовник, красную и черную смородину, а также вишню и черешню по цене от 6 рублей за килограмм. Подробности сообщает телеграм-канал Института плодоводства.

С 13 по 17 июля с 09.00 до 15.00 можно самостоятельно собрать ягоды красной и черной смородины, а еще крыжовника на плантациях Института плодоводства (агрогородок Самохваловичи). Предварительная запись не понадобится, однако с собой нужно будет взять тару.

Цены окажутся ниже рыночных. Так, один килограмм черной смородины — 8 рублей, крыжовника — 9 рублей, красной смородины — 6 рублей.

Ранее белорусы поспорили в соцсетях из-за цен на черешню, которую можно собирать самим под Минском: «Цена-то для самосбора кусается».

Тем временем синоптики предупредили, что с 13 июля в Беларусь возвращается жара до +30 градусов, но с ливнями.

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