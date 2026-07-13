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Красноярцам рассказали, можно ли обменять промокод на деньги

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В краевой Роспотребнадзор обратилась подписчица, которой магазин одежды ко дню рождения прислал промокод на 1 000 рублей. Женщина попросила выдать эту сумму наличными, однако на кассе ей отказали.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В краевой Роспотребнадзор обратилась подписчица, которой магазин одежды ко дню рождения прислал промокод на 1 000 рублей. Женщина попросила выдать эту сумму наличными, однако на кассе ей отказали.

Как пояснили в ведомстве, промокод является маркетинговым предложением и дает право приобрести товар со скидкой. В отличие от подарочного сертификата, покупатель его не оплачивает, поэтому требовать указанную сумму деньгами нельзя.

При проведении акций магазин обязан предоставить полную и достоверную информацию о сроках и условиях использования промокода.

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