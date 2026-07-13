Мужчина лишился автомобиля за пьяную езду в Елизово

58-летний житель Елизово, уже имеющий запрет на управление автомобилем, в мае этого года снова сел за руль нетрезвым. Ему назначили штраф в размере 200 тысяч рублей и запрет на деятельность, связанную с управлением транспортными средствами на 2 года и 6 месяцев. Машину обвиняемого конфисковали и забрали в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.