«Пришли отдохнуть душой»: «АмурФест. Лето» собрал тысячи гостей на двух площадках в Хабаровске

В минувшие выходные в Хабаровске прошел краевой фестиваль-ярмарка «АмурФест. Лето». Праздник развернулся сразу в двух местах — на Комсомольской площади и в парке имени Муравьева-Амурского. Площадки фестиваля превратились в масштабное арт-пространство: гостей ждали концерты на двух сценах, ярмарка местных мастеров, фуд-корт, интерактивные зоны и мастер-классы для детей и взрослых. Отдельная зона фестиваля была посвящена спорту и летнему отдыху. Здесь прошел мастер-класс от школы акробатики. Также гости могли попробовать себя в цифровой иллюстрации, составлении цветочных композиций и нейрографике. На ярмарке мастера и предприниматели края представили свои изделия — украшения, сумки, игрушки, продукты питания. Особое место заняли товары коренных малочисленных народов Севера и локальные бренды. «Наш бренд Pana Vela существует уже пять лет. Мы создаем свечи, диффузоры, спреи и саше с авторскими ароматами. Особое место в коллекции занимают свечи, посвященные Дальневосточному региону и значимым местам Хабаровска. Недавно мы получили знак “Хабаровская марка”. Также мы работаем под брендом “Сделано в Хабаровском крае”», — отметила участница ярмарки Наталья Баландюк. Хедлайнером первого дня стал популярный исполнитель Хабиб. После выступления он поделился впечатлениями. «Хочу отметить, хабаровская публика встретила меня очень тепло и позитивно! Я много где бывал и видел разных людей, и всегда приятно чувствовать такую искреннюю энергию. С первой минуты было понятно: здесь собрались самые преданные мои поклонники, которые пришли по-настоящему отдохнуть душой. Это был не просто концерт, а настоящий диалог с городом, который дышит музыкой в унисон со мной. Спасибо за такой теплый прием», — отметил артист. Фестиваль прошел при поддержке президентского нацпроекта «Туризм и гостеприимство» и правительства Хабаровского края.