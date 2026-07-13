Красноярцы могут проверить наличие бензина на АЗС в 2ГИС

По данным компании, с середины июня число поисковых запросов об АЗС выросло в семь раз по сравнению со средним показателем прошлого года. Пик пришелся на 3 июля — тогда бензин искали в 13 раз чаще обычного. Кроме того, пользователи стали чаще интересоваться не просто ближайшими заправками, а наличием конкретных видов топлива.