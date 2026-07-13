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Красноярцы могут проверить наличие бензина на АЗС в 2ГИС

2ГИС запустил сервис, который позволяет в режиме реального времени узнать, на каких автозаправках есть нужный вид топлива, сколько он стоит и есть ли очередь.

2ГИС запустил сервис, который позволяет в режиме реального времени узнать, на каких автозаправках есть нужный вид топлива, сколько он стоит и есть ли очередь.

Карта охватывает более 29 тысяч АЗС по всей России, в том числе в Красноярске. Она доступна на главном экране приложения 2ГИС и на сайте benzin.2gis.ru.

Информация формируется на основе обезличенных данных о покупках топлива, предоставленных банком — партнером проекта, а также сообщений пользователей. В карточках заправок отображаются цены, ограничения на отпуск топлива (например, лимит заправки или возможность наполнить канистру) и примерная длина очереди.

По данным компании, с середины июня число поисковых запросов об АЗС выросло в семь раз по сравнению со средним показателем прошлого года. Пик пришелся на 3 июля — тогда бензин искали в 13 раз чаще обычного. Кроме того, пользователи стали чаще интересоваться не просто ближайшими заправками, а наличием конкретных видов топлива.

Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно открыть карту, выбрать нужный вид топлива и при необходимости отфильтровать АЗС по очередям. После этого можно перейти в карточку заправки, уточнить актуальную информацию и сразу построить маршрут.

Напомним, что ранее похожая интерактивная карта с информацией о наличии топлива и очередях на АЗС также появилась в приложениях «Яндекс Go» и «Яндекс Заправки».

Изображение на главной: 2gis.ru.

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