Сестра Мосс появилась на публике с голой грудью в кружевном наряде

В ноябре 2024 года Лотти Мосс заявила, что больше не будет публиковать обнажённые фото на OnlyFans. Она объяснила, что планирует сосредоточиться на подкасте и телевизионной карьере. Однако её нынешний образ указывает на то, что модель продолжает привлекать внимание к своей внешности.