Сестра Мосс появилась на публике с голой грудью в кружевном наряде

Младшая сестра британской супермодели Кейт Мосс — 28-летняя Лотти — появилась на вечеринке модельного агентства Premier Model Management в Лондоне в откровенном кружевном комбинезоне, сквозь который просвечивали её голая грудь и стринги, сообщает Daily Mail. Это её первое публичное появление после отказа от работы на платформе OnlyFans.
Для мероприятия Лотти выбрала чёрный кружевной комбинезон, открытые босоножки, кожаную сумку и высокую пышную причёску. Её образ вызвал бурное обсуждение в соцсетях и СМИ. Модель не скрывает свою сексуальность, даже отказавшись от контента для взрослых.
В ноябре 2024 года Лотти Мосс заявила, что больше не будет публиковать обнажённые фото на OnlyFans. Она объяснила, что планирует сосредоточиться на подкасте и телевизионной карьере. Однако её нынешний образ указывает на то, что модель продолжает привлекать внимание к своей внешности.
Позже Лотти призналась, что после удаления аккаунта на OnlyFans она вынуждена покупать подделки люксовых брендов из-за потери дохода. Несмотря на финансовые трудности, она продолжает активно участвовать в светских мероприятиях и строить карьеру вне взрослого контента.
Лотти Мосс — младшая сестра знаменитой Кейт Мосс, но её карьера развивается в тени суперзвезды. Её решение отказаться от OnlyFans вызвало неоднозначную реакцию: одни поддержали, другие — усомнились в искренности. В индустрии моды она остаётся заметной фигурой, хотя и не достигает уровня сестры. Появление Лотти в прозрачном комбинезоне вновь привлекло внимание к её персоне. В Лондоне модель часто посещает закрытые мероприятия.
Дочь Кейт Мосс засняли в крошечном бикини на яхте на Ибице.
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