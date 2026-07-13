INNA даст большой сольный концерт в Алматы

19 июля на сцене Дворца спорта имени Балуана Шолака выступит румынская суперзвезда INNA — певица, чьи песни уже более 15 лет звучат на танцполах, радиостанциях и в плейлистах по всему миру, передает DKNews.kz.
Для многих ее хиты стали настоящим символом эпохи. Hot, Sun Is Up, Amazing, Déjà Vu, Cola Song, Ruleta — композиции, под которые танцевали миллионы людей, вновь прозвучат вживую в Алматы.
Концерт, который объединит поколения.
INNA давно входит в число самых успешных европейских исполнительниц. За годы карьеры она получила множество международных музыкальных наград, а ее песни собрали миллиарды прослушиваний на цифровых платформах.
Каждый ее концерт — это не просто выступление, а масштабное шоу, где современные световые эффекты, живой звук и мощная энергетика создают атмосферу большого музыкального праздника.
Организаторы обещают, что алматинских зрителей ждет полноценное сольное шоу с любимыми хитами, которые давно стали классикой мировой танцевальной поп-музыки.
Вечер ностальгии и танцев.
Предстоящий концерт станет настоящим путешествием в эпоху евродэнса и евродиско — музыки, которая до сих пор собирает миллионы прослушиваний и вызывает чувство ностальгии у слушателей разных поколений.
Это тот случай, когда первые аккорды знакомых песен мгновенно возвращают к самым ярким воспоминаниям, а весь зал начинает подпевать практически с первых секунд.
Одно из главных музыкальных событий лета.
Выступление INNA уже называют одним из самых ожидаемых концертов этого лета в Алматы. Поклонников ждет встреча с артисткой, которая на протяжении многих лет остается одной из самых узнаваемых звезд европейской поп-сцены и продолжает собирать полные залы по всему миру.
Дата: 19 июля 2026 года.
Место: Дворец спорта имени Балуана Шолака, Алматы.
Поклонники смогут услышать самые известные композиции певицы в живом исполнении и стать частью масштабного музыкального шоу, которое обещает стать одним из самых ярких событий концертного сезона.