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INNA даст большой сольный концерт в Алматы

Этим летом Алматы вновь станет центром притяжения для поклонников мировой поп-музыки.

Источник: Деловой Казахстан

19 июля на сцене Дворца спорта имени Балуана Шолака выступит румынская суперзвезда INNA — певица, чьи песни уже более 15 лет звучат на танцполах, радиостанциях и в плейлистах по всему миру, передает DKNews.kz.

Для многих ее хиты стали настоящим символом эпохи. Hot, Sun Is Up, Amazing, Déjà Vu, Cola Song, Ruleta — композиции, под которые танцевали миллионы людей, вновь прозвучат вживую в Алматы.

Концерт, который объединит поколения.

INNA давно входит в число самых успешных европейских исполнительниц. За годы карьеры она получила множество международных музыкальных наград, а ее песни собрали миллиарды прослушиваний на цифровых платформах.

Каждый ее концерт — это не просто выступление, а масштабное шоу, где современные световые эффекты, живой звук и мощная энергетика создают атмосферу большого музыкального праздника.

Организаторы обещают, что алматинских зрителей ждет полноценное сольное шоу с любимыми хитами, которые давно стали классикой мировой танцевальной поп-музыки.

Вечер ностальгии и танцев.

Предстоящий концерт станет настоящим путешествием в эпоху евродэнса и евродиско — музыки, которая до сих пор собирает миллионы прослушиваний и вызывает чувство ностальгии у слушателей разных поколений.

Это тот случай, когда первые аккорды знакомых песен мгновенно возвращают к самым ярким воспоминаниям, а весь зал начинает подпевать практически с первых секунд.

Одно из главных музыкальных событий лета.

Выступление INNA уже называют одним из самых ожидаемых концертов этого лета в Алматы. Поклонников ждет встреча с артисткой, которая на протяжении многих лет остается одной из самых узнаваемых звезд европейской поп-сцены и продолжает собирать полные залы по всему миру.

Дата: 19 июля 2026 года.

Место: Дворец спорта имени Балуана Шолака, Алматы.

Поклонники смогут услышать самые известные композиции певицы в живом исполнении и стать частью масштабного музыкального шоу, которое обещает стать одним из самых ярких событий концертного сезона.