INNA даст большой сольный концерт в Алматы

Выступление INNA уже называют одним из самых ожидаемых концертов этого лета в Алматы. Поклонников ждет встреча с артисткой, которая на протяжении многих лет остается одной из самых узнаваемых звезд европейской поп-сцены и продолжает собирать полные залы по всему миру.