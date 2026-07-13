ТОГУ и РТРС проведут сеанс прямой связи с Международной космической станцией

Тихоокеанский государственный университет и Российская телевизионная и радиовещательная сеть проведут сеанс прямой радиосвязи с экипажем Международной космической станции. Поговорить с космонавтами смогут абитуриенты, студенты и преподаватели вуза, а также приглашённые гости, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Сеанс радиосвязи пройдет во время пролета МКС над Хабаровским краем, когда космическая станция окажется в зоне действия студенческой коллективной радиостанции ТОГУ.
— Мы начали планировать сеанс с марта. Вели переговоры с главным конструктором и начальником управления полётами, согласовывали перечень вопросов для обсуждения, рассчитывали дату, время проведения сеанса. ТОГУ рассчитал время соединения до минут, после проверки нам уточнили расчеты до секунд, согласовали частоты, на которых будет установлена радиосвязь. В следующем году мы попытаемся настроить видеосвязь с МКС, — рассказал директор департамента цифровой трансформации ТОГУ Денис Вегера.
Дата проведения прямого сеанса связи выбрана неслучайно. На 14 июля с космодрома «Байконур» запланирован пуск ракеты-носителя «Союз МС-29». Командиром очередной космической миссии назначен хабаровчанин, выпускник ТОГУ Петр Дубров, 17 июля экипаж выйдет на связь с землей с борта МКС. Абитуриенты, студенты и преподаватели вуза получат уникальную возможность задать вопросы находящемуся на земной орбите земляку-герою.
Для сеанса студенческая коллективная радиостанция ТОГУ получила временный позывной RT25HK. В нем зашифрована важная дата, к которой приурочен предстоящий сеанс — 25-летие Дальневосточного регионального центра РТРС.
На мероприятии в числе почетных гостей будет присутствовать заместитель генерального директора — директор департамента радиовещания и радиосвязи ФГУП РТРС Виктор Горегляд.
Помимо общения с экипажем космической станции МИР участники сеанса азбукой Морзе передадут поздравление для РТРС, принять которое смогут все радиолюбители России.
Сеанс связи ТОГУ с космосом запланирован на 17 июля с 18:30 до 20:30.