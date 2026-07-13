ТОГУ и РТРС проведут сеанс прямой связи с Международной космической станцией

— Мы начали планировать сеанс с марта. Вели переговоры с главным конструктором и начальником управления полётами, согласовывали перечень вопросов для обсуждения, рассчитывали дату, время проведения сеанса. ТОГУ рассчитал время соединения до минут, после проверки нам уточнили расчеты до секунд, согласовали частоты, на которых будет установлена радиосвязь. В следующем году мы попытаемся настроить видеосвязь с МКС, — рассказал директор департамента цифровой трансформации ТОГУ Денис Вегера.