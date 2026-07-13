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Будущих красноярских учителей научат управлять беспилотниками

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В КГПУ имени В. П. Астафьева открылась регистрация на курс по пилотированию беспилотных летательных аппаратов.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В КГПУ имени В. П. Астафьева открылась регистрация на курс по пилотированию беспилотных летательных аппаратов.

Обучение начнется в новом учебном году.

Будущие педагоги освоят управление БПЛА, разберут практические задачи и типичные ошибки начинающих операторов, сообщили в пресс-службе университета.

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