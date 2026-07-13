Свыше 180 человек успешно окончили Институт недропользования ИРНИТУ

Институт недропользования ИРНИТУ окончил 181 человек, в том числе 48 отличников. Молодых горняков, нефтяников, маркшейдеров, геодезистов, специалистов по техносферной безопасности ждут на ведущих отраслевых предприятиях России.
Выпускников и родителей приветствовал ректор Михаил Корняков. По его словам, университет делал всё, чтобы вчерашние студенты стали конкурентоспособными специалистами, нашли перспективную работу и свое место в жизни: «Политех с вами не прощается: вы автоматически становитесь членами Ассоциации выпускников. Мы всегда рады видеть вас в университете, в том числе в магистратуре и аспирантуре. Возможно, что кто-то вернется в качестве партнёра-работодателя и будет, стоя на этой сцене, пожимать руки выпускникам. Я желаю вам успехов и доброго пути!».
По традиции Михаил Корняков исполнил для выпускников песню «Человек, влюблённый в политех».
Добрые слова в адрес вчерашних студентов произнесли представители отраслевых предприятий. На работу в ООО «Газпромдобыча Иркутск» молодых недропользователей пригласил врио заместителя гендиректора по перспективному развитию Альберт Башаров. Он подчеркнул, что молодые кадры очень нужны «Ковыкте». Отдел кадров предприятия 3 июля организовал в фойе актового зала политеха стенд, где рекрутеры консультировали выпускников по вопросам трудоустройства.
Директор Иркутского филиала компании «РН-Бурение» Ренат Акчурин пожелал выпускникам построить блестящую карьеру. По его мнению, залогом успеха станет «хорошая база», заложенная в Иркутском политехе.
С получением диплома молодых специалистов поздравила бизнес-партнёр в области управления персоналом филиала ООО «Газпром инвест» «Иркутск» Олеся Козлова. Она пожелала виновникам торжества хорошо отдохнуть летом перед новым рывком в будущее, а также любить выбранную профессию.
К словам коллег присоединился главный специалист по планированию блока главного инженера Иркутской нефтяной компании Никита Зиновьев. Выпускник бакалавриата и магистратуры кафедры нефтегазового дела сейчас продолжает обучение в аспирантуре.
С напутствием к выпускникам обратился замдиректора Института недропользования Борис Олзоев. Он призвал молодежь поддерживать связь с альма-матер: «Вы окончили один из лучших вузов. Я желаю вам профессионального роста, оставаться в профессии и обрести личное счастье. Успехов, добра вам и вашим близким. Будьте всегда на позитиве».
Нефтяник Владислав Онуфриенко возглавил список топ-100 выпускников ИРНИТУ, набрав свыше 70 баллов. В списке его достижений особое место занимает наука. Политеховец подготовил статьи по теме декарбонизации российской нефтедобычи, локализации производства синтетического каучука и полимеров, экономическому обеспечению предприятий по добыче углеводородов.
Также Владислав Онуфриенко входит в сборную Иркутской области по шахматам, имеет статус КМС. Молодой человек был призером шахматного турнира «Шатар» на Международном фестивале «Алтаргана» 2024 года. За спортивные успехи удостоен благодарности губернатора Игоря Кобзева.
Выпускник отметил, что стремился использовать все возможности, которые ему дает политех. В частности, два года успешно совмещал учебу с работой «вахтой» в ИНК по программе «Вуз-завод». Политеховец был помощником бурильщика на месторождениях в Якутии и Приангарье.
«В “полях” я по-настоящему понял, что значит быть инженером, осознал степень ответственности, которая ложится на специалистов. В командировках я освоил новые технологии и буровое оборудование. В рамках ВКР подготовил универсальный проект нефтяной скважины под руководством доцента Владимира Заливина. Иркутская нефтяная компания остается одним из приоритетных мест для моего трудоустройства. В ближайшее время я планирую поступить сразу в две магистратуры — на экономиста и нефтяника», — сказал Владислав.
В топ-100 также вошел дипломированный геодезист Илья Бизимов. За время учебы он проявил себя как разносторонняя личность: был активистом Студенческого профкома, участвовал в спортивных мероприятиях АССК. Илья выиграл грант Росмолодежи на проведение фестиваля уличных дисциплин StreetFest 3.0, который объединил свыше 150 студентов Приангарья и Бурятии. Политеховец прошел практику в компании «Аланс», где уже работает инженером. Илья планирует поступить в аспирантуру родного вуза.
Искренне благодарна за знания и поддержку преподавателям ИРНИТУ выпускница кафедры нефтегазового дела Захра Алифах Камилия. Она посвятила «диплом» повышению эффективности разработки месторождения Танджунг (научный руководитель — доцент Антон Зедгенизов). Захра признается, что качественное образование, полученное в Иркутском политехе, повышает её шансы для обучения магистратуре ведущих вузов мира. Захра Алифах Камилия намерена вернуться на родину, год посвятить полевым работам, а затем поступить в один из университетов Канады или Австралии.
Праздник для выпускников организовали Центр карьеры, Центр культурно-массовой и воспитательной работы и Управление по молодежной политике.