Свыше 180 человек успешно окончили Институт недропользования ИРНИТУ

Выпускников и родителей приветствовал ректор Михаил Корняков. По его словам, университет делал всё, чтобы вчерашние студенты стали конкурентоспособными специалистами, нашли перспективную работу и свое место в жизни: «Политех с вами не прощается: вы автоматически становитесь членами Ассоциации выпускников. Мы всегда рады видеть вас в университете, в том числе в магистратуре и аспирантуре. Возможно, что кто-то вернется в качестве партнёра-работодателя и будет, стоя на этой сцене, пожимать руки выпускникам. Я желаю вам успехов и доброго пути!».