Омичей предупредили о новых перебоях с телерадиовещанием

Во вторник, 14 июля, в период с 11:00 до 17:00 технические работы запланированы в Калачинске (кроме цифрового ТВ), временно недоступным станет «Радио России». В среду, 15 июля, в такое же время вещание мультиплексов приостановят в селе Новотроицк Нижнеомского района. В четверг, 16 июля, с 8:00 до 17:00 отключения затронут Черлак, где возможны перебои с цифровым телевидением и «Радио России».