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Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 13 июля

Энергетики назвали адреса, где в Ростове в понедельник не будет света.

Источник: Комсомольская правда

Отключения света в Ростове на 13 июля оставят без электричества тысячи жителей донской столицы. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Выяснили, где в понедельник не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

— улица 6-я линия, 7, 9;

— улица 8-я линия, 1−11 и 2−20;

— улица 10-я линия, 1−15 и 2−16;

— улица Майская, 30−42;

— улица Советская, 31−39;

— улица 26 июня, 107−127;

— улица Брянская, 1−13 и 2−12;

— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;

— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58;

— улица Усадебная;

— улица 2-я Усадебная;

— улица 3-я Усадебная;

— улица Панорамная;

— переулок 2-й Монетный;

— улица 2-я Грамши, 100−128;

— улица Онежская, 1−19 и 2−16;

— улица Печорская, 133−149 и 118−132;

— улица Двинская, 53−69 и 80−94;

— улица 26 июня, 149−163 и 148−162;

— улица Волжская, 151−165 и 160−174;

— улица Можайская, 77−111;

— улица Горсоветская, 1−45 и 2−30;

— переулок Крымский, 16−24 и 17−21;

— переулок Тихорецкий, 26−34 и 27−31;

— переулок Геленджикский, 16−34 и 15−35;

— переулок Новороссийский, 31−33;

— улица Вяземцева, 35−57 и 56−78;

— переулок Суздальский, 1−11 и 2−10;

— улица Кадровая, 1−33 и 2−34;

— улица Новгородская, 1−25 и 2−30;

— улица Пулковская, 1−25 и 2−26;

— улица Сквозная, 1−27 и 2−26;

— улица Гранитная, 1−25 и 2−28;

— переулок Дзержинского, 1;

— улица Шостаковича, 29−35;

— улица Третьякова, 1−17 и 2−10;

— улица Левитана, 1−9 и 2−16;

— улица Хачатуряна, 1−23 и 2−16;

— улица Мусоргского, 26−30;

— переулок Бурный, 1−23 и 2−10;

— переулок Веселый, 18−34;

— улица Гусева, 104−122;

— улица КИМа, 1;

— улица Минераловодская, 80−146 и 101−165;

— улица Некрасовская, 20;

— переулок Перовский, 34−36, 35;

— улица Писательская, 5−7 и 8−12;

— переулок Подпольный, 1−13;

— улица Республиканская, 97−159 и 106−138;

— улица Скачкова, 25−33 и 34−50;

— улица Собино, 111−131 и 126−144;

— переулок Чухновский, 1−13 и 2−8;

— улица Нансена, 201−247;

— улица Сельская;

— улица Калиновская;

— переулок Обуховский, 2−20;

— улица Турмалиновская, 21−57 и 16−56;

— переулок Партизанский;

— улица Нариманова, 71−85;

— улица Краснокурсантская, 76−88 и 67−81;

— улица Фурмановская, 80−94 и 89−107;

— переулок Тбилисский, 1−53 и 2−48;

— переулок Грузинский, 1−41 и 2−38;

— переулок Марксистский, 1−65 и 52−84;

— переулок Канонерский, 39−63 и 48−70;

— улица Плиева, 45−67;

— улица Евдокимова, 106−116;

— улица Каракумская, 28−98 и 29−63;

— улица Односторонняя, 2−46 и 31−101;

— улица Каменобродская, 10−90 и 33−79;

— улица Армянская, 18−22.

С 9:00 до 13:00 света не будет в домах:

— улица Береговая, 11;

— переулок Халтуринский, 2−4.

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