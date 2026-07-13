Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 13 июля

Отключения света в Ростове на 13 июля оставят без электричества тысячи жителей донской столицы. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Выяснили, где в понедельник не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— улица 6-я линия, 7, 9;
— улица 8-я линия, 1−11 и 2−20;
— улица 10-я линия, 1−15 и 2−16;
— улица Майская, 30−42;
— улица Советская, 31−39;
— улица 26 июня, 107−127;
— улица Брянская, 1−13 и 2−12;
— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;
— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58;
— улица Усадебная;
— улица 2-я Усадебная;
— улица 3-я Усадебная;
— улица Панорамная;
— переулок 2-й Монетный;
— улица 2-я Грамши, 100−128;
— улица Онежская, 1−19 и 2−16;
— улица Печорская, 133−149 и 118−132;
— улица Двинская, 53−69 и 80−94;
— улица 26 июня, 149−163 и 148−162;
— улица Волжская, 151−165 и 160−174;
— улица Можайская, 77−111;
— улица Горсоветская, 1−45 и 2−30;
— переулок Крымский, 16−24 и 17−21;
— переулок Тихорецкий, 26−34 и 27−31;
— переулок Геленджикский, 16−34 и 15−35;
— переулок Новороссийский, 31−33;
— улица Вяземцева, 35−57 и 56−78;
— переулок Суздальский, 1−11 и 2−10;
— улица Кадровая, 1−33 и 2−34;
— улица Новгородская, 1−25 и 2−30;
— улица Пулковская, 1−25 и 2−26;
— улица Сквозная, 1−27 и 2−26;
— улица Гранитная, 1−25 и 2−28;
— переулок Дзержинского, 1;
— улица Шостаковича, 29−35;
— улица Третьякова, 1−17 и 2−10;
— улица Левитана, 1−9 и 2−16;
— улица Хачатуряна, 1−23 и 2−16;
— улица Мусоргского, 26−30;
— переулок Бурный, 1−23 и 2−10;
— переулок Веселый, 18−34;
— улица Гусева, 104−122;
— улица КИМа, 1;
— улица Минераловодская, 80−146 и 101−165;
— улица Некрасовская, 20;
— переулок Перовский, 34−36, 35;
— улица Писательская, 5−7 и 8−12;
— переулок Подпольный, 1−13;
— улица Республиканская, 97−159 и 106−138;
— улица Скачкова, 25−33 и 34−50;
— улица Собино, 111−131 и 126−144;
— переулок Чухновский, 1−13 и 2−8;
— улица Нансена, 201−247;
— улица Сельская;
— улица Калиновская;
— переулок Обуховский, 2−20;
— улица Турмалиновская, 21−57 и 16−56;
— переулок Партизанский;
— улица Нариманова, 71−85;
— улица Краснокурсантская, 76−88 и 67−81;
— улица Фурмановская, 80−94 и 89−107;
— переулок Тбилисский, 1−53 и 2−48;
— переулок Грузинский, 1−41 и 2−38;
— переулок Марксистский, 1−65 и 52−84;
— переулок Канонерский, 39−63 и 48−70;
— улица Плиева, 45−67;
— улица Евдокимова, 106−116;
— улица Каракумская, 28−98 и 29−63;
— улица Односторонняя, 2−46 и 31−101;
— улица Каменобродская, 10−90 и 33−79;
— улица Армянская, 18−22.
С 9:00 до 13:00 света не будет в домах:
— улица Береговая, 11;
— переулок Халтуринский, 2−4.
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