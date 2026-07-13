Первый бутик «Сделано в Хабаровском крае» открылся в Хабаровске

Все модели в магазине — собственного производства, выполнены по индивидуальным лекалам и рассчитаны на размеры с 46 по 58. Количество экземпляров ограничено: по 3−5 вещей на каждый цвет и размер. При необходимости возможен пошив выбранной модели в нужном размере без увеличения цены.