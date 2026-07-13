Первый бутик «Сделано в Хабаровском крае» открылся в Хабаровске

В столице региона начал работу первый фирменный магазин одежды под брендом «Сделано в Хабаровском крае»: торговая точка расположена в ТЦ «ЭкоДом», сообщает пресс служба губернатора и правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным краевого министерства промышленности и торговли, площадка ориентирована на женщин и предлагает дизайнерские вещи локальных производителей. В рамках проекта сейчас работают 25 предпринимателей, выпускающих одежду и аксессуары. Бутик открыли дизайнеры Ольга Зинченко и Евгения Лидерман; при поддержке властей им подобрали помещение на льготной основе — арендная плата снижена администрацией ТЦ почти вдвое.
Все модели в магазине — собственного производства, выполнены по индивидуальным лекалам и рассчитаны на размеры с 46 по 58. Количество экземпляров ограничено: по 3−5 вещей на каждый цвет и размер. При необходимости возможен пошив выбранной модели в нужном размере без увеличения цены.
Дальнейшее развитие ассортимента связано с партнёрством с компанией АИР, которая планирует поставлять в магазин линейки с региональной символикой. Всего в проекте «Сделано в Хабаровском крае» задействованы 187 производителей, для которых по поручению губернатора края Дмитрия Демешина реализуется комплекс мер господдержки.
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