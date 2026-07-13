Участники группы The Pond Band погибли в авиакатастрофе на Багамах

Участники группы The Pond Band погибли при крушении легкомоторного самолета Cessna 402 на Багамских островах. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщили в Союзе музыкантов и артистов эстрады страны.
— Среди тех, кого мы потеряли, — некоторые из талантливых и ярких представителей нашего шоу-бизнеса, в том числе участники группы The Pond Band и диджей, — говорится в заявлении в социальной сети.
Сама авиакатастрофа произошла в субботу, 11 июля. В результате погибли десять человек. Что стало причиной крушения самолета авиакомпании Flamingo Air пока неизвестно.
Группа The Pond Band получила известность благодаря участию в культурных событиях и выступлениям, которые сочетали в себе багамскую музыку и современные мотивы, передает Associated Press.
14 июня также стало известно о том, что в Бразилии в результате столкновения двух вертолетов погиб певец Оливер Три. Всего жертвами авиакатастрофы стали шесть человек.
Кроме того, недавно певец и автор песен Талай Райли, сотрудничавший с рядом мировых звезд, погиб при нападении с ножом в Лондоне. Тело музыканта обнаружили утром 5 июня в доме в районе Силвертаун.