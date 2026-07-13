В Хабаровском краеснимут фильм о секретной интернациональной бригаде

Несмотря на название, бригада не была обычной стрелковой частью. Она подчинялась разведывательному отделу Дальневосточного фронта и занималась подготовкой разведчиков, диверсантов и партизан для действий в японском тылу в Маньчжурии. Бойцов обучали радиоделу, парашютной подготовке, ориентированию в тайге, агентурной работе и выживанию.