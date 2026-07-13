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В Хабаровском краеснимут фильм о секретной интернациональной бригаде

Картина расскажет о 88-й отдельной стрелковой бригаде, которая готовила разведчиков для действий в японском тылу.

В Хабаровском крае осенью начнутся съемки документального фильма «Интернациональный спецназ Великой Победы» о 88-й отдельной стрелковой бригаде, сформированной в 1942 году в селе Вятском, сообщает МАХ-канал главы Хабаровского района Сергея Будкина.

88-я отдельная стрелковая бригада была уникальным интернациональным соединением Красной армии. В ее составе служили китайские и корейские партизаны, а также представители коренных народов Дальнего Востока. Командовал подразделением известный китайский военачальник Чжоу Баочжун, а одним из военнослужащих был будущий первый руководитель КНДР Ким Ир Сен.

Несмотря на название, бригада не была обычной стрелковой частью. Она подчинялась разведывательному отделу Дальневосточного фронта и занималась подготовкой разведчиков, диверсантов и партизан для действий в японском тылу в Маньчжурии. Бойцов обучали радиоделу, парашютной подготовке, ориентированию в тайге, агентурной работе и выживанию.

Режиссером картины станет документалист Николай Антипов. Перед началом съемок он уже побывал в Хабаровском районе, осмотрел будущие локации и обсудил детали проекта. Основной площадкой станет село Вятское, где в прошлом году после реконструкции открыли мемориальный комплекс, посвященный 88-й бригаде.

Авторы фильма планируют использовать архивные материалы, интервью с потомками бойцов и исторические реконструкции событий 1942−1945 годов. Хронометраж картины превысит 45 минут.

Фильм создают к 85-летию 88-й отдельной стрелковой бригады, которое отметят в июле 2027 года. Жителей также пригласили принять участие в работе над картиной: если в семейных архивах сохранились фотографии, письма или воспоминания, связанные с бригадой, их просят передать создателям проекта.