Женщина убила сожителя во время ссоры в селе Маяк

В апреле этого года 41-летняя женщина пила спиртное со своим сожителем. Во время застолья они поссорились — женщина схватила нож и дважды ударила мужчину в сердце. Пострадавший скончался на месте. Женщину заключили под стражу. Уголовное дело направлено в Нанайский районный суд Хабаровского края для рассмотрения по существу.