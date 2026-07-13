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Женщина убила сожителя во время ссоры в селе Маяк

В апреле этого года 41-летняя женщина пила спиртное со своим сожителем. Во время застолья они поссорились — женщина схватила нож и дважды ударила мужчину в сердце. Пострадавший скончался на месте. Женщину заключили под стражу. Уголовное дело направлено в Нанайский районный суд Хабаровского края для рассмотрения по существу.

В апреле этого года 41-летняя женщина пила спиртное со своим сожителем. Во время застолья они поссорились — женщина схватила нож и дважды ударила мужчину в сердце. Пострадавший скончался на месте. Женщину заключили под стражу. Уголовное дело направлено в Нанайский районный суд Хабаровского края для рассмотрения по существу.