ФК «Нижний Новгород» с победы открыл новый сезон

Хозяева поля отлично начали, дважды поразив ворота соперника на 31-й и 33-й минутах. Артём Соколов головой замкнул навесную передачу, а следом Глеб Пополитов преуспел на добивании. Но нежданно-негаданно вскоре счёт стал равным. Защитник «Ротора» Эммерсон дважды подряд был точен после розыгрышей угловых. И всё же перед самым перерывом наши заработали 11-метровый, который реализовал Вячеслав Грулёв.