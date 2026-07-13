ФК «Нижний Новгород» с победы открыл новый сезон. В стартовом матче волжане забили 4 мяча. Успешно взял старт в первой лиге ФК «Нижний Новгород», обыгравший дома волгоградский «Ротор».
Хозяева поля отлично начали, дважды поразив ворота соперника на 31-й и 33-й минутах. Артём Соколов головой замкнул навесную передачу, а следом Глеб Пополитов преуспел на добивании. Но нежданно-негаданно вскоре счёт стал равным. Защитник «Ротора» Эммерсон дважды подряд был точен после розыгрышей угловых. И всё же перед самым перерывом наши заработали 11-метровый, который реализовал Вячеслав Грулёв.
«Скользкий» счёт держался до 82-й минуты, когда вышедший на замену Станислав Лапинский поставит точку — 4:2.
Следующий матч ФК «НН» проведёт 19 июля в Набережных Челнах. Соперник — «КамАЗ».
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