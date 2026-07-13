Гибралтар впервые за 118 лет отменит пограничный контроль с Испанией

Отмена погранконтроля является частью соглашения между Европейским союзом и Великобританией после выхода последней из ЕС. Жители Гибралтара выступали против Брексита: на референдуме 2016 года 96% из них проголосовали за сохранение членства в ЕС. Еще одним важным фактором стали существующие тесные торговые отношения Гибралтара с ЕС, а также опасения по поводу логистических проблем, которые может создать Brexit. По итогам многолетних переговоров с участием Испании, ЕС и Великобритании было найдено решение, согласно которому Гибралтар должен войти в Европейский таможенный союз и Шенгенскую зону свободного передвижения.