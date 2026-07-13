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В Красноярском края и Хакасии за месяц в среднем выпускают 320 тысяч литров кваса

В регионах Енисейской Сибири квас производят предприятия Красноярского края и Республики Хакасия. За месяц они в среднем выпускают 320 тысяч.

В регионах Енисейской Сибири квас производят предприятия Красноярского края и Республики Хакасия. За месяц они в среднем выпускают 320 тысяч литров хлебного напитка. Как сообщили в пресс-службе Красноярскстат, этого хватит, чтобы за один раз утолить жажду жителей города-миллионника. В прошлом году общий объем производства кваса достиг 3,8 миллиона литров, при этом предприятия Республики Хакасия выпустили на треть больше кваса, чем в Красноярском крае. Читайте также: Половину мясных блюд хозяйки Красноярского края готовят из птицы Эксперты насчитали в Красноярском крае 1 272 ресторана, бара и кафе Большинство жителей Красноярского края предпочитают нежирные продукты.