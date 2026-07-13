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Карантин по бешенству ввели в сельском поселении Волгоградской области

В Волгоградской области зафиксирован новый случай заболевания бешенством. По данным.

В Волгоградской области зафиксирован новый случай заболевания бешенством. По данным областного комитета ветеринарии, карантин в связи с обнаружением опасного заболевания среди животных объявлен на территории Купцовского сельского поселения Котовского района.

Специалисты проведут необходимые мероприятия на территории эпизотического очага в радиусе 2680 метров от обнаружения трупа павшего животного. В том числе — дезинфекцию, дератизацию, а также осмотр домашних животных и профилактическую вакцинацию питомцев и скота в прилегающих населенных пунктах. Будут также действовать запретные меры по ввозу и вывозу животных на неблагополучном участ ке.