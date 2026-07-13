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В Волгограде пройдет первый в мире турнир по русскому гольфу

Об уникальном турнире рассказал основатель этого вида спорта Валерий Данильчук.

В волгоградском гольфклубе пройдет первый в мире турнир по русскому гольфу. Создатель этой игры — волгоградец Валерий Данильчук, ранее придумавший сказочный «Сахарный замок», спортивную игру Данбол, линейные шахматы и бессмертные шахматы Шахдан.

Он рассказал, что по правилам русского гольфа, вокруг каждой лунки рисуют два круга — красный меньшего радиуса и синий большего. Игрок делает первый дальний удар: если мяч забит, он получает 50 очков. Каждый следующий удар при добивании снижает ценность на 10 очков — второй удар дает 40 очков, третий — 30 и так далее.

После того как мяч забит, игрок может перейти к новой лунке или продолжить зарабатывать очки на текущей. Для этого нужно поставить мяч на синюю окружность: удар с первого раза дает 3 очка и право бить с красной окружности. Если игрок промахивается с синей окружности, очков он не получает, но добивает мяч и переходит на красную.

С красной окружности удар с первого раза дает 1 очко и право снова ставить мяч в любую точку красного круга — это можно повторять, пока игрок не промахнется. При промахе с красной окружности игрок покидает лунку и переходит к дальнему удару по следующей.

Организатор пока держит в секрете, кто именно станет участником первой игры и какие награды ждут победителей.

Ранее сообщалось, что в Волгограде пройдет чемпионат России по поуэрлифтингу.