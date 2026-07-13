В Волгограде пройдет первый в мире турнир по русскому гольфу

После того как мяч забит, игрок может перейти к новой лунке или продолжить зарабатывать очки на текущей. Для этого нужно поставить мяч на синюю окружность: удар с первого раза дает 3 очка и право бить с красной окружности. Если игрок промахивается с синей окружности, очков он не получает, но добивает мяч и переходит на красную.