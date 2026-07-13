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«Уже знаю, какой буду свекровью»: Динара Сатжан поделилась радостным событием

Казахстанская телеведущая Динара Сатжан сообщила о радостном событии в соцсети — она стала свекровью. Избраннице ее сына провели обряд «сырга салу», передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Динара Сатжан поделилась кадрами с семейного торжества. Теледива рассказала, что знает девушку сына уже 4 года, когда он был в армии, они вместе навещали его. «Айнур станет моему сыну не только любимой супругой, но и надежным тылом, в этом я убедилась», — призналась Сатжан.

Впереди у Динары хлопоты по организации свадьбы молодых. Она призналась, что волнуется. Теледива также показала фото со своей свекровью и будущей невесткой. «Сегодня я официально стала “коллегой” своей мамочки. Я уже знаю, какой я буду свекровью. Потому что рядом со мной есть человек, который служит мне примером», — рассказала Динара.

Пользователи Сети поздравили молодых и выразили свои пожелания: «Прекрасное событие. Поздравляю», «Счастья молодым», «Вы так похожи!», «От всей души поздравляю и желаю огромного счастья молодым», «Красивая невеста», «Вы будете лучшей енешкой».