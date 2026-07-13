«Уже знаю, какой буду свекровью»: Динара Сатжан поделилась радостным событием

Впереди у Динары хлопоты по организации свадьбы молодых. Она призналась, что волнуется. Теледива также показала фото со своей свекровью и будущей невесткой. «Сегодня я официально стала “коллегой” своей мамочки. Я уже знаю, какой я буду свекровью. Потому что рядом со мной есть человек, который служит мне примером», — рассказала Динара.