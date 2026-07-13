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Власти РФ хотят усилить контроль за импортом обуви и одежды

Минпромторг, Федеральная налоговая служба и Федеральная таможенная служба планируют усилить контроль за импортом одежды и обуви. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на протокол заседания Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Минпромторг, Федеральная налоговая служба и Федеральная таможенная служба планируют усилить контроль за импортом одежды и обуви. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на протокол заседания Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Для этого ведомства намерены объединить базы данных, содержащие сведения о таможенной стоимости товаров, уплаченных налогах и их маркировке. Ожидается, что это позволит выявлять случаи занижения таможенной стоимости и недоплаты пошлин.

Инициатива станет частью комплексной борьбы с теневым оборотом продукции. В частности, ФНС уже внедрила систему предварительного подтверждения поставок товаров из стран Евразийского экономического союза.

В Минпромторге отметили, что только за 2025 год в Россию было ввезено одежды и обуви на сумму 1,6 триллиона рублей. Основной объем поставок пришелся на Бангладеш, Вьетнам и Китай, передает издание.

Поставки одежды из США в Россию в период с января по май текущего года увеличились более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самый сильный прирост зафиксировали в поставках женской повседневной одежды.

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