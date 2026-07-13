Три лесных пожара действуют в Хабаровском крае

В Хабаровском крае зарегистрировано 3 лесных пожара. Все очаги находятся в Аяно-Майском районе в зоне контроля — на значительном удалении и под постоянным мониторингом, сообщает пресс-службе министерства лесного хозяйства и переработки Хабаровского края.
«Общая площадь, пройденная огнем, составляет 1363 га», — говорится в сообщении.
Возгорания возникли из-за «сухих гроз». Угрозы населенным пунктам и объектам экономики не представляют.
Напомним, согласно данным специалистов Дальневосточного УГМС в связи высокими температурами воздуха и отсутствием осадков на территории Аяно-Майского района пожароопасность лесов достигла очень высокой степени — 5 класса. Кроме того, IV (высокий) класс пожарной опасности сохраняется на территории Охотского округа и в Комсомольском муниципальном районе.
По данным информационных ресурсов, в ближайшие трое суток существенных осадков, которые могли бы улучшить лесопожарную обстановку, не прогнозируется.