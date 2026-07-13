Три лесных пожара действуют в Хабаровском крае

Напомним, согласно данным специалистов Дальневосточного УГМС в связи высокими температурами воздуха и отсутствием осадков на территории Аяно-Майского района пожароопасность лесов достигла очень высокой степени — 5 класса. Кроме того, IV (высокий) класс пожарной опасности сохраняется на территории Охотского округа и в Комсомольском муниципальном районе.