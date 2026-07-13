Опубликован прогноз погоды в Нижнем Новгороде на новую рабочую неделю

Начало новой недели в Нижнем Новгороде будет дождливым, но теплым. А ближе к выходным погода наладится, и будет солнечно. Такие данные представлены на сайте Яндекс Погоды.
В понедельник, 13 июля, с утра будет безоблачно, а к середине дня небо покроет тучами. Ожидаются небольшие дожди до самого вечера. Температура воздуха составит +22 градуса.
Во вторник, 14 июля, будет малооблачно. Возможен дождь. Воздух в этот день прогреется до +24 градусов.
В среду, 15 июля, ожидается самый теплый день недели — потеплеет до +25 градусов. Однако в городе могут пролить дожди в середине дня. К вечеру будет малооблачно.
В четверг, 16 июля, дожди будут идти с самого утра и закончатся лишь ближе к ночи. Столбики термометров поднимутся не выше +19 градусов.
А в пятницу, 17 июля, наоборот весь день будет солнечно и без осадков. Температура воздуха составит +19 градусов.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в зоопарке «Лимпопо» показали, как животные справляются с жарой.