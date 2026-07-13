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Эрдоган начал переговоры с Западом по урегулированию на Украине

Турция рассчитывает, что прямые переговоры между Россией и Украиной удастся возобновить в Стамбуле до конца лета. Об этом сообщил источник в турецком правительстве.

Турция рассчитывает, что прямые переговоры между Россией и Украиной удастся возобновить в Стамбуле до конца лета. Об этом сообщил источник в турецком правительстве.

По его словам, Анкара продолжает дипломатические контакты как с Москвой, так и с Киевом, рассчитывая создать условия для проведения нового раунда переговоров.

Турецкая сторона также намерена и дальше выполнять посредническую роль в урегулировании конфликта.

Источник РИА Новости добавил, что Турция готова вновь предоставить площадку в Стамбуле для диалога между представителями России и Украины.

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что в ближайшее время намерен посетить Киев вместе с делегацией для активизации переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта. По его словам, визит станет частью дипломатических усилий Анкары, направленных на продвижение диалога между сторонами. В июне Фидан уже посещал Россию.

По данным компании Gallup, две трети украинцев — 66 процентов — выступают за скорейшее начало переговоров с Россией. Не поддержали такую позицию лишь 24 процента граждан.

Глава Сбербанка Герман Греф в свою очередь заявил, что самый главный вопрос, волнующий каждого человека в России, — это скорейшее завершение боевых действий.

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Биография Хакана Фидана
Хакан Фидан — турецкий государственный деятель и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел Турции. Ранее он более десяти лет возглавлял Национальную разведывательную организацию Турции (MIT) и был одним из самых влиятельных представителей силового блока страны. Подробности биографии политики — в нашем материале.
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