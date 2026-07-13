Эрдоган начал переговоры с Западом по урегулированию на Украине

Турция рассчитывает, что прямые переговоры между Россией и Украиной удастся возобновить в Стамбуле до конца лета. Об этом сообщил источник в турецком правительстве.
По его словам, Анкара продолжает дипломатические контакты как с Москвой, так и с Киевом, рассчитывая создать условия для проведения нового раунда переговоров.
Турецкая сторона также намерена и дальше выполнять посредническую роль в урегулировании конфликта.
Источник РИА Новости добавил, что Турция готова вновь предоставить площадку в Стамбуле для диалога между представителями России и Украины.
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что в ближайшее время намерен посетить Киев вместе с делегацией для активизации переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта. По его словам, визит станет частью дипломатических усилий Анкары, направленных на продвижение диалога между сторонами. В июне Фидан уже посещал Россию.
По данным компании Gallup, две трети украинцев — 66 процентов — выступают за скорейшее начало переговоров с Россией. Не поддержали такую позицию лишь 24 процента граждан.
Глава Сбербанка Герман Греф в свою очередь заявил, что самый главный вопрос, волнующий каждого человека в России, — это скорейшее завершение боевых действий.