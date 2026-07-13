В Казахстане впервые учредили награду «Почетный донор»

Примечательно, что первыми обладателями почетного знака станут 481 человек — действующих доноров, которые полностью соответствуют утвержденным критериям.
Согласно принятому постановлению правительства РК, ведомственным нагрудным знаком награждаются граждане Казахстана, а также иностранцы и лица без гражданства за осуществление донаций на безвозмездной основе:
донации крови и (или) тромбоцитов — не менее 40 раз; донации плазмы крови — не менее 70 раз.
Также сказано, что производство нагрудных знаков осуществляет Казахстанский монетный двор. Каждая деталь медали глубоко символична и утверждена Республиканской комиссией по геральдике.
Согласно утвержденного дизайна, главный символ нагрудного знака выполнен в виде стилизованной капли крови, залитой эмалью бордового цвета. Внутри капли размещено графическое отображение ритма сердца, залитое эмалью белого цвета. Вся композиция обрамлена круглой матированной полосой.
Фото: пресс-служба Минздрава РК.
В пресс-службе Минздрава также привели статистику о том, что ежегодно донорами в Казахстане становятся свыше 180 тысяч граждан, которые совершают более 255 тысяч донаций.
Согласно Кодексу о здоровье народа и системе здравоохранения, в дни медицинского обследования и донации крови и ее компонентов работник, являющийся донором, освобождается от работы работодателем с сохранением за ним средней заработной платы.
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