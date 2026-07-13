Таганрогский «Петро-Строй» попал под наблюдение с долгом на 29 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области ввел процедуру наблюдения в отношении таганрогского застройщика ООО «Петро-Строй» с долгом перед кредитором более 29 млн рублей. Соответствующая информация содержится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.