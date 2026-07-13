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В столицу Турции запустят ежедневные рейсы из Казахстана

Минтранспорта Казахстана договорилось с турецким ведомством о запуске ежедневных рейсов в Анкару из Алматы и Астаны, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства.

Источник: Nur.kz

С августа авиакомпания AJET увеличивает количество рейсов по маршрутам Астана — Анкара и Алматы — Анкара с двух до семи в неделю по каждому из направлений.

«Увеличение количества рейсов будет способствовать дальнейшему укреплению делового, торгово-экономического и туристического сотрудничества между странами», — отметили в ведомстве.

В Минтрансе также добавили, что казахстанское ведомство на постоянной основе ведет работу по расширению географии международных авиамаршрутов и увеличению частоты рейсов по действующим направлениям.