Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин потребовал доклад из-за рухнувшего потолка в доме Биробиджане

После сообщений о многолетних протечках и обрушении конструкций Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании уголовного дела, возбужденного после нарушения прав жильцов многоквартирного дома на улице Калинина в городе Биробиджане, сообщает Информационный центр СК России.

По данным ведомства, в доме 1986 года постройки уже длительное время протекает кровля. Из-за постоянных подтоплений жилых помещений в июле этого года в одной из квартир обрушились потолочные конструкции. Пострадавших удалось избежать.

Как отмечают в Следственном комитете, жители неоднократно обращались в различные инстанции, однако ситуация не изменилась. При этом капитальный ремонт кровли, по имеющейся информации, запланирован только на 2043 год.

По факту произошедшего следственное управление СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбудило уголовное дело.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК Станиславу Белянскому представить доклад о ходе и результатах расследования, а также о принимаемых мерах по восстановлению прав жильцов. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.