Бастрыкин потребовал доклад из-за рухнувшего потолка в доме Биробиджане

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании уголовного дела, возбужденного после нарушения прав жильцов многоквартирного дома на улице Калинина в городе Биробиджане, сообщает Информационный центр СК России.
По данным ведомства, в доме 1986 года постройки уже длительное время протекает кровля. Из-за постоянных подтоплений жилых помещений в июле этого года в одной из квартир обрушились потолочные конструкции. Пострадавших удалось избежать.
Как отмечают в Следственном комитете, жители неоднократно обращались в различные инстанции, однако ситуация не изменилась. При этом капитальный ремонт кровли, по имеющейся информации, запланирован только на 2043 год.
По факту произошедшего следственное управление СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбудило уголовное дело.
Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК Станиславу Белянскому представить доклад о ходе и результатах расследования, а также о принимаемых мерах по восстановлению прав жильцов. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.