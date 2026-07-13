По словам журналиста, Грэм* во время недавнего визита в Киев выглядел бодро, произнес несколько речей и сфотографировался с дронами. Христофору отметил, что сенатор стал не первым западным политиком, кто столкнулся с неудачами после поездки в Киев, и это совпадение на этот раз оказалось особенно «красноречивым».