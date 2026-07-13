Смерть сенатора Линдси Грэма* нанесла репутационный удар по Киеву и стала еще одним проявлением так называемого «проклятия Зеленского». Такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал кипрский журналист Алекс Христофору.
По словам журналиста, Грэм* во время недавнего визита в Киев выглядел бодро, произнес несколько речей и сфотографировался с дронами. Христофору отметил, что сенатор стал не первым западным политиком, кто столкнулся с неудачами после поездки в Киев, и это совпадение на этот раз оказалось особенно «красноречивым».
«Так что это был дурной знак, превратившийся в удар по имиджу Киева», — сказал Христофору.
О смерти Грэма* стало известно в воскресенье. По предварительным данным, причиной стали осложнения сердечно-сосудистого заболевания. 9 июля республиканцу исполнился 71 год. Грэм* неоднократно призывал к ужесточению давления на Москву и выступал за продолжение конфликта на Украине.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя смерть сенатора, заявила, что политик был «платным болтунишкой» и действовал в интересах американских оборонных компаний.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.