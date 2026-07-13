Онищенко предложил увеличить возраст молодежи в России

«Совсем недавно молодежью считались россияне до 30 лет, сейчас молодежь — это 35 лет. А наш министр (здравоохранения — ред.), Михаил Альбертович (Мурашко), недавно сказал, что 40 лет, и я с ним согласен… Если сегодня человек достигает 65-летнего возраста, если у него есть здоровье, так почему ему не работать? Он может и получать пенсию, и работать», — сказал Онищенко.