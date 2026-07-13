Минпросвещения установило нормы использования гаджетов детьми

Отдельно учтена продолжительность непрерывной работы за компьютером. Детям 7−11 лет разрешается проводить за экраном до 30 минут с перерывами каждые 20 минут для гимнастики глаз. В 12−14 лет это время увеличивается до 45 минут, а в 15−17 лет — до 1−2 часов в день с обязательной коррекцией осанки.