274 года Петропавловску: чем запомнился главный праздник города

В праздничный день внимание уделили и тому, как меняется сам Петропавловск. Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов и аким города Серик Мухамедиев посетили один из крупнейших благоустроенных дворов по улице Жукова и пообщались с жителями. В этом году комплексным благоустройством планируется охватить 80 дворов областного центра. Во дворе по улице Жукова обновлены детские и спортивные площадки, созданы зоны отдыха, проведено озеленение, уложено новое асфальтовое и тротуарное покрытие. Основные работы находятся на завершающей стадии. Местные жители уже оценили произошедшие изменения.