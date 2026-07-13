274 года Петропавловску: чем запомнился главный праздник города

На старт вышли более 120 человек — профессиональные спортсмены, любители активного образа жизни и юные участники. Самой юной участнице соревнований Еве Авериной всего шесть лет. Несмотря на возраст, девочка полностью преодолела дистанцию и получила бурную поддержку зрителей.
«Мне нравится заниматься спортом. В этом году я пойду в первый класс. Занимаюсь шорт-треком. Желаю жителям города здоровья и много друзей», — поделилась Ева.
После спортивных стартов площадка наполнилась яркими красками. Здесь прошел фестиваль красок, который объединил детей, молодежь и целые семьи и продолжил насыщенную программу Дня города.
В праздничный день внимание уделили и тому, как меняется сам Петропавловск. Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов и аким города Серик Мухамедиев посетили один из крупнейших благоустроенных дворов по улице Жукова и пообщались с жителями. В этом году комплексным благоустройством планируется охватить 80 дворов областного центра. Во дворе по улице Жукова обновлены детские и спортивные площадки, созданы зоны отдыха, проведено озеленение, уложено новое асфальтовое и тротуарное покрытие. Основные работы находятся на завершающей стадии. Местные жители уже оценили произошедшие изменения.
«Так хорошо обустроили наш двор. Здесь теперь и детям есть где играть, и взрослым можно спокойно отдохнуть. Подрядчик говорит, что осталось совсем немного доделать, но мы уже в восторге. Вот такой подарок нам ко Дню города», — поделилась жительница двора.
К вечеру празднование переместилось на главную площадь Петропавловска. Большая концертная программа «Сүйікті қалам» объединила горожан разных поколений. На сцене выступили творческие коллективы и солисты региона. Петропавловцев с Днем города поздравил аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов. Глава региона подчеркнул, что главной ценностью областного центра остаются его жители.
«Никакие достижения не были бы возможны без людей. Все, чем сегодня гордится наш город, создано руками его жителей. От всей души благодарю каждого жителя за любовь к родному городу, ответственность, инициативность и неравнодушие. Именно благодаря вам город сохраняет свою особую атмосферу взаимного уважения, добрососедства и единства», — отметил Гауез Нурмухамбетов.
Особой частью торжества стала церемония вручения печатных изданий новой Конституции Республики Казахстан, вступившей в силу 1 июля 2026 года. Издания Основного закона получили представители 4 трудовых династий региона. Их общий трудовой стаж составляет почти 700 лет. Церемония стала знаком уважения к многолетнему труду, преданности своему делу и преемственности поколений. Также в рамках торжественной программы аким Петропавловска Серик Мухамедиев вручил почетные грамоты горожанам, внесшим вклад в развитие областного центра.
Праздничную программу продолжили масштабные вокальные и хореографические постановки. Специально приглашенным гостем праздника стал известный казахстанский исполнитель Нурболат Абдуллин. Артист исполнил свои популярные композиции, которые вместе с ним пела главная площадь города. Хедлайнером вечернего концерта стала Yenlik. Ее выступление стало одним из самых ожидаемых событий Дня города и собрало у главной сцены тысячи зрителей.
«В этом году программа очень насыщенная. Столько разных мероприятий прошло за один день, а вечером еще и популярные артисты выступают. Настроение отличное. С днем рождения, любимый Петропавловск!» — поделилась жительница города.
«Здорово, что пригласили таких исполнителей. Праздник получился действительно большим и ярким. Сегодня на площади много молодежи, семей с детьми, все радуются. Хочется пожелать нашему городу только развития и процветания», — отметил житель Петропавловска.
Насыщенный праздничный концерт завершился красочным салютом. После ярких залпов над Петропавловском праздник продолжился дискотекой под открытым небом.