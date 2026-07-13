«С ней общался робот»: норильчанке вернут двукратную стоимость испорченных цветов с известного маркетплейса

В сентябре прошлого года женщина заказала на маркетплейсе два замиокулькаса общей стоимостью 4 099 рублей. Первый цветок она получила в отделении «Почты России» и сразу заметила, что растение не восстановить. Продавец предложил дождаться второй посылки и потом обсудить ситуацию. Однако второй цветок тоже пришел в плохом состоянии. После этого покупательнице посоветовали оформить возврат через маркетплейс, но срок возврата по первому заказу к тому времени уже истек.