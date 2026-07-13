Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«С ней общался робот»: норильчанке вернут двукратную стоимость испорченных цветов с известного маркетплейса

В Норильске покупательница отсудила деньги за два цветка, которые пришли с «Озона» в плохом состоянии.

В Норильске покупательница отсудила деньги за два цветка, которые купила на маркетплейсе и получила в плохом состоянии. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Красноярского края.

В сентябре прошлого года женщина заказала на маркетплейсе два замиокулькаса общей стоимостью 4 099 рублей. Первый цветок она получила в отделении «Почты России» и сразу заметила, что растение не восстановить. Продавец предложил дождаться второй посылки и потом обсудить ситуацию. Однако второй цветок тоже пришел в плохом состоянии. После этого покупательнице посоветовали оформить возврат через маркетплейс, но срок возврата по первому заказу к тому времени уже истек.

Решить проблему через поддержку женщине не удалось. По данным Роспотребнадзора, с ней общался робот, а юридический адрес продавца на сайте указан не был. Покупательница обратилась за помощью к специалистам ведомства и ей помогли защитить права в суде.

В итоге с продавца взыскали 9 148 рублей. В эту сумму вошли стоимость цветов, 2 тыс. рублей морального вреда и 3 049 рублей штрафа. Решение суда уже вступило в законную силу.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше