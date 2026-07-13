«С ней общался робот»: норильчанке вернут двукратную стоимость испорченных цветов с известного маркетплейса

В Норильске покупательница отсудила деньги за два цветка, которые купила на маркетплейсе и получила в плохом состоянии. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Красноярского края.
В сентябре прошлого года женщина заказала на маркетплейсе два замиокулькаса общей стоимостью 4 099 рублей. Первый цветок она получила в отделении «Почты России» и сразу заметила, что растение не восстановить. Продавец предложил дождаться второй посылки и потом обсудить ситуацию. Однако второй цветок тоже пришел в плохом состоянии. После этого покупательнице посоветовали оформить возврат через маркетплейс, но срок возврата по первому заказу к тому времени уже истек.
Решить проблему через поддержку женщине не удалось. По данным Роспотребнадзора, с ней общался робот, а юридический адрес продавца на сайте указан не был. Покупательница обратилась за помощью к специалистам ведомства и ей помогли защитить права в суде.
В итоге с продавца взыскали 9 148 рублей. В эту сумму вошли стоимость цветов, 2 тыс. рублей морального вреда и 3 049 рублей штрафа. Решение суда уже вступило в законную силу.