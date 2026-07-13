Новости Нижегородской области 13 июля: ливни и дежурные чиновники на АЗС

Суперциклон ворвался и в наш регион, коммунальщики и наземные службы аэропорта трудятся в усиленном режиме. А ещё игры Первой лиги пришли на нижегородский стадион, видевший когда-то целый четвертьфинал мундиаля-2018 Франция — Аргентина, и «Пари НН» вернул себе «девичью фамилию» «Нижний Новгород». Но всё это не слишком интересно тем, кто проводит томительные часы в очереди за бензином. Для порядка на заправки пришлось даже отправить волонтёрами муниципальных чиновников… Об этом и многом другом рассказывает nn.aif.ru.