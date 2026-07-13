Новости Нижегородской области 13 июля: ливни и дежурные чиновники на АЗС

Суперциклон ворвался и в наш регион, коммунальщики и наземные службы аэропорта трудятся в усиленном режиме. А ещё игры Первой лиги пришли на нижегородский стадион, видевший когда-то целый четвертьфинал мундиаля-2018 Франция — Аргентина, и «Пари НН» вернул себе «девичью фамилию» «Нижний Новгород». Но всё это не слишком интересно тем, кто проводит томительные часы в очереди за бензином. Для порядка на заправки пришлось даже отправить волонтёрами муниципальных чиновников… Об этом и многом другом рассказывает nn.aif.ru.
Беспилотная опасность в Нижегородской области 13 июля.
Без режима беспилотной опасности регион прожил целое воскресенье — её отменили в ночь на 12 июля. Тогда же вводился и режим ракетной опасности — к счастью, ему быстро дали отбой.
Правда, нижегородцы вновь жалуются на перебои с мобильным интернетом, а в аэропорту ночь на 13 июля вновь отправляли и принимали рейсы по согласованию с соответствующими органами. Ограничения сняты в 07:09, сообщила Росавиация.
Согласно утренней сводке Минобороны России, в небе над регионами страны ПВО уничтожила 342 украинских БПЛА самолётного типа. Это случилось в Волгоградской, Владимирской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областях, а также в Московском регионе, Краснодарском крае, в Крыму, Адыгее и над акваториями Азовского и Чёрного морей.
Ситуация с бензином в Нижегородской области 13 июля: в Дзержинске лишь три работающих заправки.
Мы говорим «заправки» — подразумеваем «очереди». Пока водители продолжают проводить время в унылых вереницах машин, областное минэнерго в Сети излучает надежду: представители министерства, отвечая на вопросы посетителей «ВКонтакте», заверили, что стабилизируется ситуация с топливом «в ближайшие сроки». Впрочем, им так говорить по должности положено.
Утешает подписчиков и мэр Нижнего Юрий Шалабаев: «И не с такими проблемами справлялись. Уверен, справимся и с этой». Он делегировал 1300 подчинённых в спецманишках волонтёрить в очереди на заправки. Те в выходные следили за наличием топлива на АЗС, чтобы водители зря не стояли; проверяли госномера автомобилей в очереди — соответствуют ли правилам «чёт-нечет»?
Конечно, мы могли бы сообщить вам цены на АЗС главных сетей, но имеют ли значение эти цифры? Сейчас важнее знать, где бензин по такой цене вообще есть.
Дзержинский блогер Алексей Алексеев утверждает, что, по данным на 12 июля, во всём городе химиков функционировали только три АЗС.
Суперциклон в Нижегородской области 13 июля: залповые дожди и аншлаг в аэропорту.
К экстремальному единовременному выпадению большого объёма осадков городское хозяйство Нижнего Новгорода готовилось несколько дней. Утром 12 июля суперциклон пожаловал в столицу закатов, и пока городская жизнь не нарушилась.
Более того, международный аэропорт Нижний Новгород (Чкалов) поработал за троих, принимая рейсы, направлявшиеся в столичный авиаузел, — тот как раз временно закрывали по метеоусловиям. К полуночи 13 июля в Нижнем как на запасном аэродроме приземлился 21 борт, направлявшийся в столичные аэропорты, в том числе один международный рейс.
Старт футбольного сезона в Нижнем Новгороде 13 июля: здравствуй, ФНЛ!
Несмотря на грозные прогнозы синоптиков, на нижегородской Совкомбанк арене стартовал новый футбольный год, и впервые за годы стадион принял команды ФНЛ — в первом туре Первой лиги сошлись нижегородские футболисты с волгоградскими. «Пари НН» принял «Ротор», вернув себе прежнее название «Нижний Новгород», — так клуб именовался до 2023 года.
Переименование случилось не просто так: в клуб пришёл новый ключевой акционер — предприниматель Андрей Артёмов. Его позиционируют как основателя ряда фармацевтических и медицинских компаний. А вот средства из бюджета на клуб больше тратить не будут — только на бесплатные футбольные секции для детей.
Новый учредитель сразу сообщил о нелёгкой задаче вернуть «НН» в высший дивизион, оговариваясь, что на камбэк потребуется много времени и вложений.
«Нижний Новгород» тем временем выиграл у «Ротора» — 4:2, за этим с трибун 40-тысячного стадиона наблюдали более 10 300 болельщиков.
Погода в Нижегородской области 13 июля: без зонта не выходить.
Карта осадков потемнела над регионом, похоже, почти на всю начавшуюся рабочую неделю: ясный день синоптики обещают только в пятницу, 17 июля.
Но июльское тепло при этом постепенно возвращается: 13 июля прогнозируют днём +22 градуса, 14-го — уже +25.