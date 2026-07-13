Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье отменили автобусный рейс, сказав пассажирам, что нет топлива

Пассажиры узнали об этом только когда автобус не приехал.

Рейсовый автобус отменили в Прикамье, объяснив это отсутствием топлива, рассказала сайту perm.aif.ru читательница.

В редакцию обратилась жительница Пермского края с жалобой на отмену рейсового автобуса Чердынь — Пянтег. Пассажиры узнали об этом только когда автобус не приехал.

«Кассирша обзванивала то ли перевозчика, то ли водителя — по какой причине не приехал. То есть она тоже почему-то не знала», — поделилась читательница.

На автостанции объяснили: рейс отменили «из-за нехватки бензина». На вопрос пассажиров, почему автобус не работает на дизеле, ответа не получили.

Маршрут Чердынь — Пянтег ходит только два раза в неделю — по понедельникам и средам. Рейсы в 7:30 и в 14:00, и обратно.

Пассажирам вернули билеты. Читательница, покупавшая билет онлайн, рассказала, что никаких извещений в приложение не приходило. Она оформила возврат, но деньги пока не поступили. Одна из пассажирок на кассе получила возврат — но, по её словам, вернули только около половины стоимости.

Сайт perm.aif.ru направил запрос в Министерство транспорта Пермского края, чтобы узнать причины отмены рейса.