В Прикамье отменили автобусный рейс, сказав пассажирам, что нет топлива

Рейсовый автобус отменили в Прикамье, объяснив это отсутствием топлива, рассказала сайту perm.aif.ru читательница.
В редакцию обратилась жительница Пермского края с жалобой на отмену рейсового автобуса Чердынь — Пянтег. Пассажиры узнали об этом только когда автобус не приехал.
«Кассирша обзванивала то ли перевозчика, то ли водителя — по какой причине не приехал. То есть она тоже почему-то не знала», — поделилась читательница.
На автостанции объяснили: рейс отменили «из-за нехватки бензина». На вопрос пассажиров, почему автобус не работает на дизеле, ответа не получили.
Маршрут Чердынь — Пянтег ходит только два раза в неделю — по понедельникам и средам. Рейсы в 7:30 и в 14:00, и обратно.
Пассажирам вернули билеты. Читательница, покупавшая билет онлайн, рассказала, что никаких извещений в приложение не приходило. Она оформила возврат, но деньги пока не поступили. Одна из пассажирок на кассе получила возврат — но, по её словам, вернули только около половины стоимости.
Сайт perm.aif.ru направил запрос в Министерство транспорта Пермского края, чтобы узнать причины отмены рейса.