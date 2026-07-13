В Прикамье отменили автобусный рейс, сказав пассажирам, что нет топлива

Пассажирам вернули билеты. Читательница, покупавшая билет онлайн, рассказала, что никаких извещений в приложение не приходило. Она оформила возврат, но деньги пока не поступили. Одна из пассажирок на кассе получила возврат — но, по её словам, вернули только около половины стоимости.