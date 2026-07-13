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«Астана» вырвала победу у «Актобе» и поднялась на третье место КПЛ-2026

В прошедшие выходные прошли матчи 17-го тура казахстанской Премьер-лиги по футболу, в центральном противостоянии которого «Астана» у себя дома обыграла «Актобе» (3:2) и ворвалась в список призовой тройки турнирной таблицы, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Хозяева поля достигли подобного успеха волевым характером, проигрывая по ходу встречи. Поначалу они вели в счете, когда отличился Дмитрий Шомко.

Перед уходом на перерыв новичок «Актобе» Гиорги Зария восстановил равновесие, забил свой второй гол во втором матче подряд в составе «красно-белых».

Далее Артур Шушеначев вывел гостей вперед, но представитель столичного коллектива Иван Башич не дал гостям уйти далеко и снова сравнял цифры.

А вот в добавленное арбитром время победу «Астане» принес Станислав Басманов — 3:2.

Благодаря этой виктории подопечные Григория Бабаяна набрали 29 очков и поднялись на третье место таблицы КПЛ-2026.

Полсезона стоявший на этой строчке «Окжетпес» (Кокшетау) спустился на четвертую позицию, проиграв в прошедшем туре на выезде костанайскому «Тоболу» (1:3).

Нельзя не подчеркнуть героический матч в прошедшем туре футболистов «Каспия», которые остановили беспроигрышную серию «Ордабасы» из 19-ти игр в этом сезоне.

Актауская дружина нанесла первое поражение клубу из Шымкента в 2026 году (3:2).