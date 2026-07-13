«Астана» вырвала победу у «Актобе» и поднялась на третье место КПЛ-2026

В прошедшие выходные прошли матчи 17-го тура казахстанской Премьер-лиги по футболу, в центральном противостоянии которого «Астана» у себя дома обыграла «Актобе» (3:2) и ворвалась в список призовой тройки турнирной таблицы, сообщает Zakon.kz.