Дмитрий Демешин похвалил работу лесоохраны в районе имени Полины Осипенко

В ходе своего визита в район губернатор посетил самую северную точку краевого лесничества, в которой в одном месте работают сразу три структуры — Кербинское лесничество, Северное лесное хозяйство и местное авиаотделение Дальневосточной базы охраны лесов. Дмитрий Демешин осмотрел производственную базу, парк лесопожарной техники и тепличный комплекс, в котором растут саженцы. К слову, за последние два года туда поступили новые лесопатрульные автомобили и БПЛА. Осмотрев объект, Дмитрий Демешин заявил, что объединение нескольких профильных служб на одной территории хорошо себя зарекомендовало — этот опыт краевые власти будут повторять по всему региону. По словам губернатора, это помогает оперативно перераспределять силы и средства в пожароопасный период и гарантирует занятость специалистов в течение всего года, а также обеспечивает непрерывность всех производственных процессов и сохранение квалификации сотрудников в период межсезонья. Также губернатор Хабаровского края посетил тепличный комплекс, в котором сейчас выращивают 700 тысяч сеянцев лиственницы. В октябре их планируется высадить вместо деревьев, которые были вырублены или сгорели во время лесных пожаров. Как подчеркнул Дмитрий Демешин, благодаря нацпроекту «Экологическое благополучие» к 2030 году краевые власти рассчитывают добиться превышения объема высадки новых лесов над их выбытием из-за вырубок и пожаров на 112%. Это позволит увеличить лесной фонд региона на 460 тысяч гектаров.