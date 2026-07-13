В Пермском зоопарке назначен новый руководитель

Анастасия Залога начинала работу в зоопарке в должности специалиста, затем стала заместителем генерального директора, отвечала за сохранение и пополнение коллекции, организацию зоологической работы. Имеет экономическое и зоотехническое образование. В 2025 году получила степень магистра в ПГАТУ по направлению «Зоотехния», защитив диссертацию, посвященную эффективности управления современным зоопарком.