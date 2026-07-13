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Три человека заблудились в лесах Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 10 июля в районе поселка Усть-Мана под Дивногорском пропал 19-летний парень.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 10 июля в районе поселка Усть-Мана под Дивногорском пропал 19-летний парень.

Спасатели обследовали около 2,5 квадратного километра лесного массива и обнаружили его рюкзак, однако самого юношу найти не удалось. Поиски продолжаются.

11 июля помощь потребовалась в Шушенском округе. В лесу возле поселка Синеборск заблудились две женщины. Спасатели Шушенской спасательной станции нашли их и вывели из леса. Медицинская помощь женщинам не понадобилась.

В КГКУ «Спасатель» напоминают, что перед походом в лес необходимо сообщить близким о своем маршруте и предполагаемом времени возвращения. Если вы заблудились, следует позвонить по телефонам 101 или 112 и по возможности сообщить свое местонахождение.