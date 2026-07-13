Три человека заблудились в лесах Красноярского края

В КГКУ «Спасатель» напоминают, что перед походом в лес необходимо сообщить близким о своем маршруте и предполагаемом времени возвращения. Если вы заблудились, следует позвонить по телефонам 101 или 112 и по возможности сообщить свое местонахождение.