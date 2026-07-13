Горячую воду отключили на 10 дней в двух районах Красноярска

«Проверка теплосетей и ремонты нужны для подготовки системы к надежной работе в отопительный сезон. Прошлый отопительный сезон показал: повреждаемость трубопроводов снизилась на 29%, а среднее время устранения инцидентов — на 13%. Все это благодаря ремонтам, обновлению и обследованию теплосетей, внимательному отношению к работе энергетиков, и пониманию жителей», — рассказали в «Сибирской генерирующей компании».