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Горячую воду отключили на 10 дней в двух районах Красноярска

Сегодня, 13 июля, началась масштабная проверка теплосетей по контуру Красноярской ТЭЦ-3.

Сегодня, 13 июля, началась масштабная проверка теплосетей по контуру Красноярской ТЭЦ-3. Работы продлятся до 22 июля включительно.

На этот период без горячей воды остался почти весь Советский район (кроме Солнечного) и часть Центрального. Границы отмечены на карте зеленым цветом.

За 10 дней теплоэнергетикам предстоит испытать 551 километр коммуникаций и провести работы на самой ТЭЦ-3, которые невозможно выполнить без остановки горячего водоснабжения у жителей.

«Проверка теплосетей и ремонты нужны для подготовки системы к надежной работе в отопительный сезон. Прошлый отопительный сезон показал: повреждаемость трубопроводов снизилась на 29%, а среднее время устранения инцидентов — на 13%. Все это благодаря ремонтам, обновлению и обследованию теплосетей, внимательному отношению к работе энергетиков, и пониманию жителей», — рассказали в «Сибирской генерирующей компании».

Напомним, с этого года в Красноярске изменились контуры теплоснабжения. Поэтому точные сроки отключения по конкретному адресу лучше проверить на карте или уточнить в своей управляющей компании.

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