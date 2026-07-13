Открытое для фото лавандовое поле появилось за 70 км от Минска

Для посещения лавандового поля «Блакiтны сад» в Вилейском районе, которое расположено в 70 километрах от Минска в районе деревни Дуровичи, белорусам потребуется запись. Сделать красивые фото можно будет по 19 июля, а после этого лаванду срежут для переработки. Стоимость входа рекомендуется уточнять при бронировании.