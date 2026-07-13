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Открытое для фото лавандовое поле появилось за 70 км от Минска

Белорусов приглашают посетить лавандовое поле под Минском.

Источник: Комсомольская правда

Открытое для фото лавандовое поле появилось за 70 км от Минска, сообщает kraj.by.

Для посещения лавандового поля «Блакiтны сад» в Вилейском районе, которое расположено в 70 километрах от Минска в районе деревни Дуровичи, белорусам потребуется запись. Сделать красивые фото можно будет по 19 июля, а после этого лаванду срежут для переработки. Стоимость входа рекомендуется уточнять при бронировании.

Помимо фото в лавандовом поле, где оборудовали специальную фотозону, белорусам также расскажут об особенностях ухода за растением в белорусском климате, а также про сорта.

Кстати, белорусы могут сами собрать крыжовник, смородину, вишню и черешню по цене от 6 рублей за кило под Минском.