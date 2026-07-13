Дмитрий Демешин посетил юбилей северного района Хабаровского края

Выступая перед жителями, глава региона акцентировал, что в крае нет окраин — каждый муниципалитет имеет стратегическое и социальное значение. Он напомнил о важном историческом эпизоде: вынужденной посадке самолёта «Родина» 88 лет назад, благодаря чему район связан с именами легендарных лётчиц. Приоритетами развития территории названы повышение качества жизни, развитие социальной инфраструктуры, создание рабочих мест и поддержка ключевых отраслей — лесозаготовки и добычи драгоценных металлов.